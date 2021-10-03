Куман: «Барселона» будет прогрессировать»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман поведал о деталях встречи с президентом клуба Жоаном Лапортой. Стороны пришли к выводу, что им стоит продолжить сотрудничество.

Несмотря на поражение 0:2 от «Атлетико» в восьмом туре Ла Лиги, голландский специалист продолжит своё пребывание на посту коуча «сине-гранатовых».

«Предметом обсуждения стала обстановка внутри команды. Я рассказал о своих взглядах на этот счёт. «Барселона» будет прогрессировать. Против «матрасников» и в некоторых предыдущих поединках мы не смогли показать тот футбол, что хотели. Важно выжимать максимум из имеющихся у нас в распоряжении игроков», - цитирует Кумана Diario Sport.

Тренер добавил, что команда постарается выиграть три своих следующих матча. Для подготовки к ним у «Барсы» есть две недели.