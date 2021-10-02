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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Он остаётся»: президент «Барселоны» не будет увольнять Кумана

02 Октября 2021 • 15:13 Комментировать (2)
Атлетико М
...
Барселона
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Через 5 ч. 27 мин.

Несмотря на все разговоры в прессе о будущем главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, голландец не будет отправлен в отставку в ближайшее время. Об этом заявил сам президент каталонцев Жоан Лапорта.

«Коман остаётся. Он не будет уволен с должности наставника вне зависимости от того, удастся ли «сине-гранатовым» не проиграть мадридскому «Атлетико» в сегодняшнем матче. Он заслуживает доверия и является не последним человеком в истории клуба. Я высоко цену то, что он согласился тренировать команду в такое непростое для нас время», - цитирует чиновника журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что испанские СМИ называли около десяти фамилий, которые в теории могли стать преемниками Кумана в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
02 Октября 2021 в 15:25
Да здравствует стагнация и деградация клуба: - "пошумим так пошумим в ЛЕ", сказал президент более или менее чем клуба Жоан Лапорта...
Шарипов Тахир
02 Октября 2021 в 16:26
Нельзя верить ни на слово Лапорте. Он нам все лето твердил, что контракт с Месси согласован, вот-вот (завтра) будет подписан и то подобное. Однако он знал, что этого не будет, но продолжал врать всей футбольной общественности. Поэтому не удивлюсь, если завтра (послезавтра) этот президент скажет "Гудбай, Куман". По-моему, этот чел. не намного получше предыдущего президента Барселоны.
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