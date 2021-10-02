«Он остаётся»: президент «Барселоны» не будет увольнять Кумана

Несмотря на все разговоры в прессе о будущем главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, голландец не будет отправлен в отставку в ближайшее время. Об этом заявил сам президент каталонцев Жоан Лапорта.

«Коман остаётся. Он не будет уволен с должности наставника вне зависимости от того, удастся ли «сине-гранатовым» не проиграть мадридскому «Атлетико» в сегодняшнем матче. Он заслуживает доверия и является не последним человеком в истории клуба. Я высоко цену то, что он согласился тренировать команду в такое непростое для нас время», - цитирует чиновника журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что испанские СМИ называли около десяти фамилий, которые в теории могли стать преемниками Кумана в «Барселоне».