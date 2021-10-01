Директор Ла Лиги: «Реал» мог позволить себе Мбаппе, а у «Барселоны» были ресурсы, чтобы удержать Месси

Корпоративный генеральный директор испанской Ла Лиги Хосе Герра поделился информацией касательно работы местных футбольных клубов на трансферном рынке прошедшим летом. В частности, чиновник затронул тему несостоявшегося перехода Килиана Мбаппе в «Реал», а также уход Лионеля Месси из «Барселоны».

«Реал» не испытал бы никаких проблем в регистрации Мбаппе. У мадридцев есть лимит, который они еще не использовали, поэтому мы наверняка увидим громкие трансферы в будущем. Что касается Месси, то у «Барселоны» были ресурсы, чтобы удержать его. Но, видимо, вмешались еще какие-то другие аспекты», - цитирует Герру издание AS.

Напомним, что причиной трудностей в переподписании Месси руководство каталонцев называло именно новые правила Ла Лигы, которые, по их словам, не позволяли этого сделать.