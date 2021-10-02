Суарес обид не прощает: гол+пас Луиса позволили «Атлетико» разобраться с «Барселоной»

В рамках восьмого тура Ла Лиги мадридский «Атлетико» принимал «Барселону».

Ах, как же красиво и трагично получилось. Луис Суарес и Антуан Гризманн затаили обиду на «Барселону» после расставания и в восьмом туре получили возможность выместить свой гнев на сопернике. Каталонцы в ужасной форме: за два тура Лиги чемпионов ни одного удара в створ ворот и два поражения по 0:3. Масса травмированных: Альба, Дембеле, Агуэро, Брэйтуэйт, Бальде, Ваге. А «Атлетико» бодр и голоден до побед.

Диего Симеоне однако испортил праздник, не став компоновать атаку из суперзвёзд Суарес – Гризманн, вместо Антуана выпустив с первых минут Жоау Фелиша. У «Барселоны» сейчас атакующих игроков такого класса даже близко нет. Коутиньо, не игравший на хорошем уровне уже два года, рядом нестабильный Мемфис Депай и 17-летний Гави. Вот таким арсеналом Рональд Куман пытался взломать титаническую оборону «Атлетико».

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Но отметились его форварды в другом. Первую жёлтую карточку в матче получил как раз Гави, со всего размаху врезавшись в Лемара. Он ещё и разозлил этим Тома, открывшего счёт через три минуты. Жоау Фелиш отдал передачу на Суареса, Луис вразрез покатил на левый край штрафной площади, куда выскочил Лемар. Тома мощным ударом оформил гол, а Суарес добавил в копилку ассистентский балл.

В ответ каталонское нападение вновь опростоволосилось. Неудачный вынос на линии штрафной площади поймал Коутиньо, пробивший в касание. Рядом со штангой пролетел мяч. Правда, спустя минуту простил «Барсу» Суарес, пробивший примерно из той же позиции – не попал в створ. Но Луис исправился, забив гол в раздевалку. Зарешала та же троица. Фелиш вскрыл левый фланг передачей на Лемара, Тома разогнался и отдал правее на Луиса Суареса, оказавшегося перед голкипером. Точный удар в «шестёрку» и 2:0 к перерыву. Результат матча, по сути, ясен.

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«Барселона», конечно, ещё поборолась. Или это «Атлетико» отдал территорию. К исходу часа игрового времени процент владения доходил до цифр 30 на 70, но что толку, если у каталонцев просто не хватало класса. Оборона «Атлетико» даже и не вступала в игру толком, мадридцы пресекали стерильное владение каталонцев ещё в центре поля. В таком, довольно скучном, тягучем ключе, матч и завершился. Диего Симеоне на 25 минут выпустил Гризманна, убрав Суареса, но Антуан запомнился скорее неуклюжими действиями, чем полезными.

«Атлетико» выиграл без особых проблем, кажется, даже не напрягаясь. «Матрасники» настигли «Реал» на первой строчке Примеры, а падение «Барселоны» продолжается по всем фронтам.