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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес обид не прощает: гол+пас Луиса позволили «Атлетико» разобраться с «Барселоной»

02 Октября 2021 • 23:53 Комментировать (13)
Атлетико М
2:0
Барселона
окончен

В рамках восьмого тура Ла Лиги мадридский «Атлетико» принимал «Барселону».

Протокол игры  
Атлетико М 2:0 Барселона
(1:0) Лемар Тома 23'    
(2:0) Суарес Луис 44'    
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе Эрмосо Марио   81' (Фелипе Аугусто IV (   81') Льоренте Маркос Де Пауль Родриго   45'   46' (Триппьер Киран (   46') Коке Хорхе   78' Лемар Тома Карраско Янник   81' (Лоди Ренан (   81') Суарес Луис   72' (Гризманн Антуан (   72') Фелиш Жоау   72' (Корреа Анхель (   72')
Запасные: Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Эррера Эктор Шапоньич Иван
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   75' (Де Йонг Люк (   75') Араухо Рональд Пике Херард Дест Серджино   86' (Ленгле Клеман (   86') Гонсалес Нико   46' (Роберто Серхи (   46') Бускетс Серхио Де Йонг Френки Коутиньо Филиппе   64' (Фати Ансу (   64') Депай Мемфис Пуч Рикард
Запасные: Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Гарсия Эрик Альба Жорди Нето Мурара Демир Юсуф
02 октября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

Ах, как же красиво и трагично получилось. Луис Суарес и Антуан Гризманн затаили обиду на «Барселону» после расставания и в восьмом туре получили возможность выместить свой гнев на сопернике. Каталонцы в ужасной форме: за два тура Лиги чемпионов ни одного удара в створ ворот и два поражения по 0:3. Масса травмированных: Альба, Дембеле, Агуэро, Брэйтуэйт, Бальде, Ваге. А «Атлетико» бодр и голоден до побед.

Диего Симеоне однако испортил праздник, не став компоновать атаку из суперзвёзд Суарес – Гризманн, вместо Антуана выпустив с первых минут Жоау Фелиша. У «Барселоны» сейчас атакующих игроков такого класса даже близко нет. Коутиньо, не игравший на хорошем уровне уже два года, рядом нестабильный Мемфис Депай и 17-летний Гави. Вот таким арсеналом Рональд Куман пытался взломать титаническую оборону «Атлетико».

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Но отметились его форварды в другом. Первую жёлтую карточку в матче получил как раз Гави, со всего размаху врезавшись в Лемара. Он ещё и разозлил этим Тома, открывшего счёт через три минуты. Жоау Фелиш отдал передачу на Суареса, Луис вразрез покатил на левый край штрафной площади, куда выскочил Лемар. Тома мощным ударом оформил гол, а Суарес добавил в копилку ассистентский балл.

В ответ каталонское нападение вновь опростоволосилось. Неудачный вынос на линии штрафной площади поймал Коутиньо, пробивший в касание. Рядом со штангой пролетел мяч. Правда, спустя минуту простил «Барсу» Суарес, пробивший примерно из той же позиции – не попал в створ. Но Луис исправился, забив гол в раздевалку. Зарешала та же троица. Фелиш вскрыл левый фланг передачей на Лемара, Тома разогнался и отдал правее на Луиса Суареса, оказавшегося перед голкипером. Точный удар в «шестёрку» и 2:0 к перерыву. Результат матча, по сути, ясен.

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«Барселона», конечно, ещё поборолась. Или это «Атлетико» отдал территорию. К исходу часа игрового времени процент владения доходил до цифр 30 на 70, но что толку, если у каталонцев просто не хватало класса. Оборона «Атлетико» даже и не вступала в игру толком, мадридцы пресекали стерильное владение каталонцев ещё в центре поля. В таком, довольно скучном, тягучем ключе, матч и завершился. Диего Симеоне на 25 минут выпустил Гризманна, убрав Суареса, но Антуан запомнился скорее неуклюжими действиями, чем полезными.

«Атлетико» выиграл без особых проблем, кажется, даже не напрягаясь. «Матрасники» настигли «Реал» на первой строчке Примеры, а падение «Барселоны» продолжается по всем фронтам.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона
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Комментарии (13)
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Рейтинг комментариев
Sergo
03 Октября 2021 в 00:19
Скоро на ветке Барсы по новостями будет 2,5 человека)
Pol-black
03 Октября 2021 в 00:24
желающих позлорадствовать хоть может быть поубавится.
Bartimeus
03 Октября 2021 в 00:07
Барса проиграла еще до выхода на поле. тухлячок очередной, прогресса ноль по игре. Нет, ну пора уже привыкать, что Лео нет в команде, надо придумывать что-то самим.
Шарипов Тахир
03 Октября 2021 в 00:10
В команде нет пока придумывателя игры. На сей час и сей момент больше похоже на некий сброд игроков, решивших, что теперь стиль игры Барсы это навесы и бесконечная бестолковая перепасовка (фактически без ударов в створ ворот)
Bartimeus
03 Октября 2021 в 00:27
Да есть, но они больше не хотят, чем не могут. какая-то обреченность прослеживается. Ну и Куман этому способствует.
Pol-black
03 Октября 2021 в 00:03
нет игры у команды, и это - самое печальное. сплошные разброд и шатание. игроки не знают своих позиций, бегают туда, куда им вздумается. про игру в одно касание остаётся только вспоминать как про сладкий сон. видимо, приглашение Кумана всё же было ошибкой. Барса - не сборная Голландии всё же. теперь остаётся только запастись терпением (или валидолом) и ждать окончания сезона. хотелось бы закончить его в четвёрке.
Шарипов Тахир
03 Октября 2021 в 00:05
Ну по такой игре - попасть в 4-ку, это маловероятно!
Артур Измаилов
03 Октября 2021 в 00:02
Президент клуба на пару с недоростком превратили Барсу в УГ. Первый развалил, второй ограбил и сбежал в богатенький недоклуб.
Шарипов Тахир
03 Октября 2021 в 00:02
От игры Барселоны ощущение полнейшей безнадеги и бесысходности. Полнейшее отсутствие понимания целей игры. Как правильно ниже пишет 779 - Просто каждый делает то, что как он сам считает может сделать в этой ситуации. - По-моему, такого краха Барселоны не ожидал никто. И главное, не понятно, кто сможет поставить игру Барсы на правильные рельсы, встряхнет команду, вселит уверенность. Я смотрю подряд уже несколько матче Барсы и скажу, что абсолютно не интересно смотреть эти матчи, потому что не видно наметок на восстановление игры и на возрождение команды. Но я надеюсь, что черная полоса должна закончиться. И, конечно, хотелось бы, чтобы это случилось поскорей. Иначе Барселона растеряет всех своих болельщиков!
ингерман
03 Октября 2021 в 00:01
ай едрить-ангидрить дайте куму ышо поработац.. )))
ингерман
03 Октября 2021 в 00:00
ай походу меци уходя из барсы произнес сакральное прокляцие имени гутмана.. таперича песец бчк.. оно уже начало работац.. когда скалозуб забивал подумалось шо им управлял сам злой-гномик.. )))
Артур Измаилов
02 Октября 2021 в 23:56
рыжего физрука на мыло!!!
779
02 Октября 2021 в 23:56
По моему, лепить в Барсе есть из чего. Другой вопрос - некому лепить.
Видно, что команда не занята мыслью на поле, попытками организоваться и поддержать какую то схему. Просто каждый делает то, что как он сам считает может сделать в этой ситуации. И безглавость уже никто не скрывает. И тренер, и игроки.
Можно болтать о доверии к тренеру хоть каждый час, но, судя по всему, нет денег и нет кандидатов без достойных денег.
Так что не надо ничего ждать и не будете расстраиваться.
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