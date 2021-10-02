Журналист: «У «Барселоны» нет денег на Конте. Они могут мечтать – это бесплатно»

Вчера в «Барселону» активно начали сватать очередного специалиста – в этот раз в милость испанским СМИ попал Антонио Конте, которого провозглашали главным претендентом на пост наставника команды.

Однако, известный итальянский журналист Филиппо Риччи у себя в «Твиттере» написал, что данный расклад событий является невозможным из-за финансовых трудностей каталонцев. «У «Барселоны» нет денег на Конте. Конечно, они могут мечтать о нем – это бесплатно», - заверил Риччи.

Стоит отметить, что в «Барселоне» также может оказаться другой представитель Италии, а именно Андреа Пирло – за его назначение выступает президент Жоан Лапорта, но не пользуется в этом вопросе поддержкой совета директоров.