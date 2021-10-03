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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш: «Знали, что у нас будет пространство»

03 Октября 2021 • 16:12 Комментировать
Атлетико М
2:0
Барселона
окончен

Нападающий «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш поделился комментариями по случаю победы над «Барселоной» в восьмом туре Ла Лиги.

Чемпионы Испании уверенно обыграли на своём поле находящуюся в кризисе команду Рональда Кумана со счётом 2:0.

«Наша раздевалка гудела, празднуя этот успех. Мы отлично понимали, что футболисты «Барселоны» оставят нам пространство для манёвров между линиями. Нужно было только этим распорядиться. Мы получили свои моменты и смогли их реализовать. Я прекрасно себя чувствую и намерен продолжать прогрессировать», - приводит слова Жоау Фелиша Get Spanish Football News.

Благодаря домашнему успеху «матрасники» сравнялись по очкам с «Реалом». Их у обоих мадридских клубов по 17.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Ла Лига Жоау Фелиш
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окончен Эльче 1:0 Сельта
Идет 92 минута Эспаньол 2:1 Реал Мадрид
03.10  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 3.85 3.25 2.12
03.10  19:30 Вильярреал ... Бетис 2.11 3.6 3.5
03.10  22:00 Гранада ... Севилья 4.7 3.65 1.8
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