Фелиш: «Знали, что у нас будет пространство»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш поделился комментариями по случаю победы над «Барселоной» в восьмом туре Ла Лиги.

Чемпионы Испании уверенно обыграли на своём поле находящуюся в кризисе команду Рональда Кумана со счётом 2:0.

«Наша раздевалка гудела, празднуя этот успех. Мы отлично понимали, что футболисты «Барселоны» оставят нам пространство для манёвров между линиями. Нужно было только этим распорядиться. Мы получили свои моменты и смогли их реализовать. Я прекрасно себя чувствую и намерен продолжать прогрессировать», - приводит слова Жоау Фелиша Get Spanish Football News.

Благодаря домашнему успеху «матрасники» сравнялись по очкам с «Реалом». Их у обоих мадридских клубов по 17.