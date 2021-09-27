Ван Бастен - о Депае: «Он не подходит «Барселоне»

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказался по поводу нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

«Мне кажется, что он не подходит «Барселоне». Мемфис индивидуалист, хоть и хороший игрок. В «Барселоне» нужно быть командным игроком и все делать вместе. Он пока это не понимает и пытается всё сделать сам. Не уверен, что это хорошо для топ-клуба», - цитирует нидерландца Mundo Deportivo.

Напомним, что Депай перешёл в «Барселону» этим летом из «Лиона» на правах свободного агента. В составе каталонцев он сыграл семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.