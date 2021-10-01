Куман: «Я все ещё тренирую «Барселону»

Голландский специалист Рональд Куман сообщил, что он продолжает выполнять функции тренера каталонского клуба.

В СМИ не утихает шумиха насчёт вероятного увольнения тренера «Барселоны» после двух поражений в Лиге чемпионов. Однако сам коуч утверждает, что пока он продолжает свою работу.

«Я все ещё тренирую «Барселону». Мы должны вернуться на вершину. Знаю, что наши результаты не соответствуют заявленным ожиданиям.

Я не разговаривал с президентом. Знаю, что сейчас будет много разговоров. Но Лапорта мне ничего не говорил», - приводит слова Рональда Кумана Sport.es.

Интересно, что у Кумана в Лиге чемпионов в качестве тренера поражений больше, чем побед.