Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к продолжению карьеры в составе «Барселоны».

Каталонский клуб находится в поисках нового центрального нападающего. В список интересных «Барсе» кандидатур вошёл 34-летний уругваец Эдинсон Кавани, о чём информирует AS. Трансфер может быть оформлен уже в январе.

Футболист атаки «красных дьяволов» вполне может рассмотреть вариант со сменой места работы посреди сезона, так как с приходом Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» у него существенно сократилось количество игровых минут.

Напомним, что ранее Эдинсон Кавани уступил седьмой номер КриРо.