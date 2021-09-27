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Ла Лига

«Севилья» может вернуть Ленгле

27 Сентября 2021 • 17:10 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
2.12 3.45 3.45
02.10 22:00

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может вернуться в «Севилью», передаёт Fichajes. По данным источника, андалусийцы рассматривают вариант с возвращением француза.

Сообщается, что «Севилья» видит в Ленгле замену Жюлю Кунде, который зимой может покинуть клуб. Контракт Ленгле с «Барселоной» истекает в середине 2026 года.

Напомним, что Ленгле перешёл из «Севильи» в «Барселону» в 2018 году за почти 36 млн евро. В составе андалусийцев он выступал полтора года и за это время сыграл 73 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне на его счету три матча в Ла Лиге, где он суммарно провёл на поле всего 91 минуту.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Клеман Ленгле
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