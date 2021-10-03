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Чемпионат Испании. Ла Лига

Савич получил травму

03 Октября 2021 • 20:22 Комментировать
Атлетико М
2:0
Барселона
окончен

«Атлетико» проинформировал общественность о травме, которую получил защитник команды Стефан Савич. У 30-летнего черногорца имеется мышечное повреждение левого бедра. Сроки восстановления футболиста не называются.

Отметим, что Стефан Савич провёл на поле все 90 минут в матче против «Барселоны» в субботу вечером. «Матрасники» отпраздновали победу на своём поле с результатом 2:0.

За «Атлетико» Стефан Савич выступает с лета 2015 года. Всего он провёл за клуб во всех соревнованиях 209 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Стефан Савич
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