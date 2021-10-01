В последние несколько дней активно обсуждается возможное увольнение Рональда Кумана с должности главного тренера «Барселоны», а также называются фамилии потенциальных преемников голландца.

По информации авторитетного издания Marca, помимо Хави, Йоахима Лёва и Роберто Мартинеса, руководство каталонцев рассматривает вариант с приглашением наставника «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Согласно источнику, представители клуба недавно контактировали с аргентинским специалистом.

Однако, различные СМИ, в частности RAC1, уверяют, что Гальярдо уже успел ответить отказом – он не хочет расторгать действующий контракт с нынешней командой.