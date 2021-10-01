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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ещё один претендент: представители «Барселоны» контактировали с наставником «Ривер Плейт» слухи

01 Октября 2021 • 14:40 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
1.90 3.55 4.10
02.10 22:00

В последние несколько дней активно обсуждается возможное увольнение Рональда Кумана с должности главного тренера «Барселоны», а также называются фамилии потенциальных преемников голландца.

По информации авторитетного издания Marca, помимо Хави, Йоахима Лёва и Роберто Мартинеса, руководство каталонцев рассматривает вариант с приглашением наставника «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Согласно источнику, представители клуба недавно контактировали с аргентинским специалистом.

Однако, различные СМИ, в частности RAC1, уверяют, что Гальярдо уже успел ответить отказом – он не хочет расторгать действующий контракт с нынешней командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ривер Плейт Марсело Гальярдо
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