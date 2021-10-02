Руководитель Ла Лиги: «Реал» - топ-пример восхитительного менеджмента во время пандемии»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас дал очередной комментарий относительно ведущих клубов Испании.

- «Реал» - топ-пример восхитительного менеджмента во время пандемии. Там отлично работают в финансовых вопросах на протяжении последних 10 лет, - заявил Тебас на Radio Marca.

Уход топ-игроков из чемпионата Испании не смущает Тебаса: «Премьер-лига провела более 10 лет без обладателей «Золотого мяча», и это были годы ее стремительного роста. Игроки придут, но они не будут ключевыми в прогрессе Ла Лиги».

Напомним, что обладатель пяти «Золотых мячей» покинул «Реал» в 2018 году, а прошлым летом «Барселоне» не удалось удержать шестикратного обладателя данного приза Лионеля Месси.