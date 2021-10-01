Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 247 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути готов возглавить «Барселону»

01 Октября 2021 • 22:24 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Барселона
1.90 3.55 4.10
Через 22 ч. 7 мин.

Испанские эксперты уверены, что в случае неудачи в матче с «Атлетико» главный тренер «Барселоны» Рональд Куман будет отправлен в отставку. Вовсю обсуждаются имена потенциальных наставников «сине-гранатовых». В том числе появляются неожиданные кандидатуры.

Известный в прошлом игрок мадридского «Реала» Гути так прокомментировал вариант работы в «Барселоне»: «Почему бы и нет?» Именно эти слова прозвучали из уст Гути на красной дорожке перед торжественным собранием представителей Ла Лиги. Экс-игрок «бланкос» заявил о готовности продолжить тренерскую карьеру.

Напомним, что Гути второй год ищет себе новую команду после расставания с «Альмерией».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Гути
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
01 Октября 2021 в 22:28
Бред точно такой же как и Анри
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 88 минута Атлетик Б 1:0 Алавес 1.72 3.8 5.2
02.10  15:00 Осасуна ... Райо Вальекано 2.16 3.35 3.6
02.10  17:15 Мальорка ... Леванте 2.35 3.4 3.15
02.10  19:30 Кадис ... Валенсия 3.6 3.3 2.19
02.10  22:00 Атлетико М ... Барселона 2.35 3.55 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
22:41 · Испания. Ла Лига
Иньяки Уильямс - рекодсмен Ла Лиги по числу проведённых подряд матчей
22:24 · Испания. Ла Лига
Гути готов возглавить «Барселону» 1
20:55 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Все тренеры уважают Кумана, и я всегда буду его уважать»
19:45 · Испания. Ла Лига
Журналист: Пирло в «Барселоне» хочет видеть Лапорта, совет директоров - против этого 1 слухи
19:04 · Испания. Ла Лига
Иньеста поделился, что хочет однажды вернуться в «Барселону»
17:30 · Испания. Ла Лига
Директор Ла Лиги: «Реал» мог позволить себе Мбаппе, а у «Барселоны» были ресурсы, чтобы удержать Месси 2
15:59 · Испания. Ла Лига
Альба вернулся в строй перед игрой с «Атлетико»
15:51 · Испания. Ла Лига
Канисарес – о Кумане: «Худший тренер за мои десять лет в «Валенсии»
14:46 · Испания. Ла Лига
Куман: «Я все ещё тренирую «Барселону»
14:40 · Испания. Ла Лига
Ещё один претендент: представители «Барселоны» контактировали с наставником «Ривер Плейт» слухи
14:21 · Испания. Ла Лига
Источник: Анчелотти рассчитывает на Азара - он видит в нём ключевого игрока «Реала»
11:09 · Испания. Ла Лига
Роберто Мартинес отреагировал на слухи о переговорах с «Барселоной»
30 Сентября
22:16 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес: Я всегда отдавал «Барселоне» все силы 4
19:59 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет продлить контракт с Пеллегрини
18:44 · Испания. Ла Лига
Марсело вернулся к тренировкам на поле
Все новости
Рекомендуем