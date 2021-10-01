Гути готов возглавить «Барселону»

Испанские эксперты уверены, что в случае неудачи в матче с «Атлетико» главный тренер «Барселоны» Рональд Куман будет отправлен в отставку. Вовсю обсуждаются имена потенциальных наставников «сине-гранатовых». В том числе появляются неожиданные кандидатуры.

Известный в прошлом игрок мадридского «Реала» Гути так прокомментировал вариант работы в «Барселоне»: «Почему бы и нет?» Именно эти слова прозвучали из уст Гути на красной дорожке перед торжественным собранием представителей Ла Лиги. Экс-игрок «бланкос» заявил о готовности продолжить тренерскую карьеру.

Напомним, что Гути второй год ищет себе новую команду после расставания с «Альмерией».