«Атлетико» готовится уволить Кумана: «Барселона» в тупике, из которого вывести может только новый тренер

«Барселона» из рук вон плохо начала первый сезон без Лионеля Месси. Все ждут отставки Рональда Кумана, которая должна случиться в ближайшее время. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации в «блаугране».

В субботу в чемпионате Испании пройдёт суперматч. В Мадриде действующий чемпион «Атлетико» примет «Барселону». Вполне вероятно, что эта встреча станет последней для Рональда Кумана на посту наставника «блауграны». Причём сам голландец дисквалифицирован, так что вновь не сможет быть на бровке. Правда, не очень понятно, насколько это является проблемой для каталонцев.

Все понимали, что первый сезон «Барселоны» без Лионеля Месси, когда бы он ни случился, будет очень тяжёлым. Однако едва ли кто-то ожидал, что каталонцы будут так страдать без своего многолетнего лидера. В чемпионате Испании каталонцы сейчас идут шестыми, а по потерянным очкам – четвёртыми. Пока отставание от лидера – мадридского «Реала» – по очкам небольшое, но по игре «сливочные» выглядят намного мощнее. Про Лигу чемпионов каталонцы и вовсе вспоминать не хотят. Если 0:3 с «Баварией» ещё можно понять (хотя отсутствие хоть одного удара в створ – это перебор), то вот 0:3 от «Бенфики» – это уже результат, который принять невозможно.

Интересно, что «Барселона», несмотря на все финансовые сложности, дала Куману инструмент, чтобы команда пережила потерю Месси менее болезненно. Ему подписали Мемфиса Депая, о котором он мечтал ещё год назад, и позвали Люка де Йонга. Куман мог строить «Барселону» в этом сезоне за счёт футболистов, которые ему знакомы по сборной Голландии. Однако пока не видно ни выстроенной игры, ни перспективы.

Куман, кажется, понимает, что у него не идёт. Его нервозность, вылившаяся в дисквалификацию и странную пресс-конференцию, подчёркивает, что голландец не контролирует ситуацию. Куман, что называется, поплыл. Учитывая, что из последних шести поединков во всех турнирах «Барселона» выиграла лишь однажды, умудрившись поделить очки даже с «Гранадой» и «Кадисом», то состояние тренера можно понять.

В такой ситуации его могла бы спасти серия удачных матчей, но календарь сейчас у каталонцев слишком сложный: «Атлетико», «Валенсия», киевское «Динамо» и «Реал». Глядя на нынешнюю форму «Барселоны», можно с уверенностью сказать, что Рональд Куман не доработает до Класико. Может, это и к лучшему.

То, что «Барселона» испытывает кадровые сложности, очевидно. Однако понятно и то, что Куман не реализует потенциал команды и тех игроков, которые есть в его распоряжении. Каталонцы уж точно должны были победить и «Гранаду», и «Кадис», да и «Бенфику», пожалуй. Неудачи в этих поединках явно связаны с тренерскими просчётами.

Конечно, главный вопрос – кто может сменить Кумана. В слухи про Юргена Клоппа верить бессмысленно, тем более что немец уж точно не бросит «Ливерпуль» посреди сезона. Тьерри Анри после опыта работы в «Монако» нельзя подпускать к «Барселоне». Едва ли спасением станет и Хави. Возможно, он талантлив как наставник, но опять же бросать молодого специалиста сейчас спасать тонущий корабль – это слишком рискованный шаг. Возможно, Роберто Мартинес был бы подходящим вариантом, но надо понимать, что он уже пять лет не работал на клубном уровне, да и сборная Бельгии в последние годы не показывала какой-то запредельный футбол, чтобы мечтать переманить Мартинеса.

Кажется, идеальным тренером для нынешней «Барселоны» является… Зинедин Зидан. Француз в «Реале» демонстрировал, как можно с любым составом с любыми проблемами добиваться успеха. Зидан каждый раз умудрялся подстраиваться и побеждать, несмотря ни на что. Однако понятно, что «Барселону» француз не возглавит никогда.

Весьма вероятно, что в субботу «Атлетико» обыграет «Барселону», и Куман будет уволен. При этом возможно, что до конца сезона каталонцев возглавит какой-то временный специалист, чтобы просто довести этот сезон, а уже будущим летом найти нового статусного специалиста.

Андрей Центров