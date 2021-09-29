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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос может перейти в чемпионат Испании

29 Сентября 2021 • 16:55 Комментировать
Кадис
...
Валенсия
3.35 3.05 2.35
02.10 19:30

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионат Испании, передаёт Fichajes. По данным источника, интерес к футболисту проявляют сразу три испанских топ-клуба.

Сообщается, что в услугах Барриоса заинтересованы «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия». Трансфер футболиста может обойтись им в 15 миллионов евро. Контракт колумбийца с питерским клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним, что Барриос стал игроком «Зенита» в 2019 году, перейдя из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в РПЛ, в которых он не отмечался результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Зенит Атлетико Мадрид Севилья Вильмар Барриос
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