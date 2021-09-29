Барриос может перейти в чемпионат Испании

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионат Испании, передаёт Fichajes. По данным источника, интерес к футболисту проявляют сразу три испанских топ-клуба.

Сообщается, что в услугах Барриоса заинтересованы «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия». Трансфер футболиста может обойтись им в 15 миллионов евро. Контракт колумбийца с питерским клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним, что Барриос стал игроком «Зенита» в 2019 году, перейдя из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в РПЛ, в которых он не отмечался результативными действиями.