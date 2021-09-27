Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Ла Лига

​Куман не будет руководить «Барселоной» в матче с «Атлетико»

27 Сентября 2021 • 15:22 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
2.12 3.45 3.45
02.10 22:00

Рональд Куман не сможет присутствовать на тренерском мостике «Барселоны» во время матча чемпионата Испании против «Атлетико». Как сообщает AS, каталонский клуб решил не подавать апелляцию на сокращение двухматчевой дисквалификации голландского тренера.

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт в Мадриде в ближайшую субботу, 2 октября. Стартовый свисток на стадионе «Ванда Метрополитано» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В то же время AS пишет о том, что «Барселона» намерена обжаловать жёлтую карточку Серхио Бускетса, полученную игроком в недавней игре против «Кадиса».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.09  22:00 Сельта ... Гранада 1.77 3.8 4.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
15:45 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» пыталась подписать Эрреру
15:22 · Испания. Ла Лига
​Куман не будет руководить «Барселоной» в матче с «Атлетико»
12:43 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нашёл замену Марсьялю в «Барселоне» 2
10:17 · Испания. Ла Лига
Ароян - первый армянский футболист, забивший гол в Ла Лиге
09:13 · Италия. Серия А
«Милан» хочет подписать полузащитника «Атлетико»
08:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готовит предложение по защитнику «Лестера»
08:36 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» повторил антирекорд Ла Лиги
08:21 · Испания. Ла Лига
Фати посвятил пост своему возвращению на поле
26 Сентября
23:56 · Испания. Ла Лига
«Бетис» спокойно разобрался с «Хетафе»
22:37 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Я играл, превозмогая боль»
22:32 · Испания. Ла Лига
Фати: «Мы должны бороться за всё»
22:11 · Испания. Ла Лига
Фалькао забил в третьем матче Ла Лиги кряду
21:47 · Испания. Ла Лига
Альфред Шрёдер: «Фати прекрасно вошёл в игру»
21:37 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» добились побед
21:00 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер склоняется к переходу в «Реал» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем