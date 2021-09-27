​Куман не будет руководить «Барселоной» в матче с «Атлетико»

Рональд Куман не сможет присутствовать на тренерском мостике «Барселоны» во время матча чемпионата Испании против «Атлетико». Как сообщает AS, каталонский клуб решил не подавать апелляцию на сокращение двухматчевой дисквалификации голландского тренера.

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт в Мадриде в ближайшую субботу, 2 октября. Стартовый свисток на стадионе «Ванда Метрополитано» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В то же время AS пишет о том, что «Барселона» намерена обжаловать жёлтую карточку Серхио Бускетса, полученную игроком в недавней игре против «Кадиса».