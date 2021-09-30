Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть свой нынешний клуб, передаёт El Nacional. По данным источника, предметный интерес к игроку проявляет «Барселона».

Сообщается, что Салах до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем», который истекает в 2023 году. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Барселона», которая намерена сделать предложение египтянину в следующем году.

Напомним, что Салах стал игроком «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за 42 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету восемь матчей во всех турнирах, в которых он забил восемь голов. Всего в футболке «красных» он сыграл 211 матчей, забил 133 голов и отдал 44 ассиста.