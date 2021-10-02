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Чемпионат Испании. Ла Лига

Это’О: «В матче с «Атлетико» футболисты «Барселоны» должны показать, что ещё живы»

02 Октября 2021 • 09:43 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
1.90 3.55 4.10
Через 9 ч. 35 мин.

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Самуэль Это’О поделился мнением о грядущем топ-матче в чемпионате Испании. «Сине-гранатовые» на выезде встретятся с мадридским «Атлетико» в рамках восьмого тура.

«В этом поединке футболисты «Барселоны» должны показать, что по-прежнему живы. А то многие считают их уже мертвыми. В предстоящей встрече считают «матрасников» фаворитами, у них лучшая команда в Ла Лиге на сегодняшний день. Но «Барселона» всегда остается «Барселоной», - цитирует камерунца Sport.es.

Матч состоится сегодня, 2 октября, начало – 22:00 мск.

Перед этой встречей «Атлетико» идет на четвертом месте, а каталонцы занимают седьмую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона самуэль это'о
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