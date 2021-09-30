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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес: «Сейчас не лучшее время для Хави, чтобы возглавить «Барселону»

30 Сентября 2021 • 16:58 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
2.05 3.50 3.60
02.10 22:00

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал слухи о том, что Хави может возглавить «Барселону».

«Мне кажется, что сейчас не лучшее время для Хави, чтобы возглавить «Барселону». Он много сделал для «Барселоны», как игрок, но сейчас там очень сложно работать. Он должен выждать подходящий момент. Хави был великим игроком и может стать таким же тренером. Сейчас же в клубе идет война, которая вредит всем», - цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, что нынешний главный тренер «Барселоны» Рональд Куман близок к тому, чтобы покинуть клуб. Главными кандидатами на этот пост являются Хави и Роберто Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луис Суарес Хави Эрнандес
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