Гальярдо опроверг слухи о приглашении в «Барселону»

Вчера появилась информация, что «Барселона» рассматривает наставника «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо на должность главного тренера команды. Впрочем, сам специалист заявил, что этому не суждено сбыться.

«У меня действующий контракт с «Ривер Плейт», я сосредоточен только на работе здесь. Я не собираюсь менять свое решение и принципы. Нет смысла сейчас говорить о «Барселоне», - поделился аргентинец в разговоре с журналистами Mundo Deportivo.

Стоит добавить, что каталонцы пока официально так и не объявили об отставке нынешнего наставника Рональда Кумана. К слову, сегодня, 2 октября, «сине-гранатовым» предстоит выездной матч против «Атлетико».