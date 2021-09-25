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«Барселона» предложила Коутиньо «Ливерпулю», но Клопп выступил против трансфера

25 Сентября 2021 • 09:42 Комментировать (7)

Боссы каталонской «Барселоны» решили избавиться от бразильского хавбека Филиппе Коутиньо. По сведениям El Nacional, «сине-гранатовые» предложили игрока «Ливерпулю», за который он выступал до переезда на «Камп Ноу».

Коутиньо готов вернуться в мерсисайдский коллектив, но есть большое препятствие трансферу. Наставник команды Юрген Клопп категорически против подписания бразильца. Немецкому тренеру не понравилось поведение игрока во время перехода в «Барсу» в 2018 году. Специалист до сих пор возмущен поступком бывшего подопечного.

Напомним, что в 2018 году «Ливерпуль» продал Филиппе в каталонский гранд за 135 миллионов евро. Его контракт рассчитан еще на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Филиппе Коутиньо
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Skywoker
25 Сентября 2021 в 12:46
почему все что покупалось барсой при бартомеу, превращалось в г.вно?
коут блистал в ливере, перешел в барсу - стал г.вном, ушел в аренду в баварию - опять стал блистать, вернулся в барсу - опять стал г.вном
Misha_diablo_football
25 Сентября 2021 в 11:33
Сейчас в Барсе нехватка игроков, а они устроили распродажу надо подождать до лета...
Andi
25 Сентября 2021 в 11:07
Согласен с Юргеном ЛИВЕРПУЛЮ отработанный материал не нужен.
Манчестерский Иппатий
25 Сентября 2021 в 10:24
Предателей не брать! Да и Барса хорошо, попользовались, а теперь можно вернуть - как использованный кондом?
Манчестерский Иппатий
25 Сентября 2021 в 10:24
Предателей не брать! Да и Барса хорошо, попользовались, а теперь можно вернуть - как использованный кондом?
San13
25 Сентября 2021 в 10:07
Да тут наверно не сколько Клопп, а сколько его кондиции виноваты. Был бы он на ходу и Клопп бы варежку прикрыл и забрал бы обратно. А так, он нафиг никому не нужен.
ARTUR
25 Сентября 2021 в 09:58
Браво Клопп
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