«Барселона» предложила Коутиньо «Ливерпулю», но Клопп выступил против трансфера

Боссы каталонской «Барселоны» решили избавиться от бразильского хавбека Филиппе Коутиньо. По сведениям El Nacional, «сине-гранатовые» предложили игрока «Ливерпулю», за который он выступал до переезда на «Камп Ноу».

Коутиньо готов вернуться в мерсисайдский коллектив, но есть большое препятствие трансферу. Наставник команды Юрген Клопп категорически против подписания бразильца. Немецкому тренеру не понравилось поведение игрока во время перехода в «Барсу» в 2018 году. Специалист до сих пор возмущен поступком бывшего подопечного.

Напомним, что в 2018 году «Ливерпуль» продал Филиппе в каталонский гранд за 135 миллионов евро. Его контракт рассчитан еще на два сезона.