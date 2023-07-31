36-летний страж ворот «Бордо» Бенуа Костиль стал игроком клуба итальянской Серии А – «Салернитаны». Об этом рапортует пресс-служба нового клуба вратаря.

В «Салернитану» француз перебрался свободным агентом, подписав с клубом годичный контракт на сезон.

Ранее Костиль был известен как голкипер «Ренна» и «Бордо» - за каждый из этих клубов он выступал порядка шести лет карьеры. Полгода назад перебрался из «Лилля» в «Осер», с которым вылетел в Лигу 2 по итогам минувшего сезона.

Всего в активе опытного вратаря свыше 400 официальных матчей, сыгранных в чемпионате Франции. В них он пропустил 566 голов, в 103-х матчах сохранил свои ворота сухими.