Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Экс-голкипер «Бордо» Костиль перебрался в Серию А официально

31 Июля 2023 • 18:37 Комментировать
Рома
...
Салернитана
20.08 19:30

36-летний страж ворот «Бордо» Бенуа Костиль стал игроком клуба итальянской Серии А – «Салернитаны». Об этом рапортует пресс-служба нового клуба вратаря.

В «Салернитану» француз перебрался свободным агентом, подписав с клубом годичный контракт на сезон.

Ранее Костиль был известен как голкипер «Ренна» и «Бордо» - за каждый из этих клубов он выступал порядка шести лет карьеры. Полгода назад перебрался из «Лилля» в «Осер», с которым вылетел в Лигу 2 по итогам минувшего сезона.

Всего в активе опытного вратаря свыше 400 официальных матчей, сыгранных в чемпионате Франции. В них он пропустил 566 голов, в 103-х матчах сохранил свои ворота сухими.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Осер Бенуа Костиль Салернитана трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА САЛЕРНИТАНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
18:37 · Италия. Серия А
Экс-голкипер «Бордо» Костиль перебрался в Серию А официально
17:50 · Россия. Премьер-лига
​В «Лацио» назвали причину срыва трансфера Захаряна
16:59 · Италия. Серия А
​«Наполи» отклонил второе крупное предложение по Осимхену
16:40 · Россия. Премьер-лига
​В «Лацио» подтвердили срыв трансфера Захаряна
16:29 · Россия. Премьер-лига
«Верона» больше не ведёт переговоры по Гайчу эксклюзив
15:04 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Интера» Коэ: «Мне нравится, как команда работает на трансферном рынке» эксклюзив
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» готова отпустить Амрабата за 30 миллионов евро с учётом бонусов
12:56 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не намерен отдавать Саншеша в аренду
12:50 · Англия. Премьер-лига
Кастань – приоритет Аллегри на позицию левого защитника «Ювентуса»
12:35 · Англия. Премьер-лига
Трево Чалоба готов покинуть «Челси», игрок интересен итальянскому клубу
12:16 · Англия. Премьер-лига
Лукаку – приоритетный вариант для Аллегри на позицию форварда 2
12:16 · Италия. Серия А
Назван клуб, который заменит «Ювентус» в Лиге конференций
11:54 · Италия. Серия А
Защитник «Сассуоло» Мюлдюр перейдёт в «Фенербахче»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Хвича может перейти в топ-клуб АПЛ 8
10:01 · Италия. Серия А
Бремер: «Сезон без еврокубков? Это поможет нам сфокусироваться только на Серии А»
Все новости
Рекомендуем