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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес близок к переходу в «Рому» слухи

14 Августа 2023 • 16:33 Комментировать
Рома
...
Салернитана
20.08 19:30

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес готов к переходу в «Рому».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Рома» практически согласовала переход аргентинского хавбека из «ПСЖ». Сообщается, что сторонам осталось уладить последние детали сделки. По данным источника, в ближайшее время Паредес отправится в Италию.

Ранее появилась информация, что 29-летний футболист уже договорился с «Ромой» об условиях личного контракта.

Напомним, минувший сезон Паредес провел в аренде в «Ювентусе». За туринский клуб полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Леандро Паредес Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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