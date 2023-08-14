Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес готов к переходу в «Рому».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Рома» практически согласовала переход аргентинского хавбека из «ПСЖ». Сообщается, что сторонам осталось уладить последние детали сделки. По данным источника, в ближайшее время Паредес отправится в Италию.

Ранее появилась информация, что 29-летний футболист уже договорился с «Ромой» об условиях личного контракта.

Напомним, минувший сезон Паредес провел в аренде в «Ювентусе». За туринский клуб полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.