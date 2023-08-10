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Чемпионат Италии. Серия А

Саудовский «Аль-Ахли» подписал защитника «Ромы» официально

10 Августа 2023 • 21:15 Комментировать
Рома
...
Салернитана
20.08 19:30

24-летний игрок обороны «Ромы» Роджер Ибаньес стал игроком саудовского клуба «Аль-Ахли» из города Джидда. Об этом официально сообщает пресс-служба его новой команды.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, саудовскому клубу пришлось заплатить за новичка из топ-клуба 30 млн евро. Контракт стороны заключили на три ближайших сезона.

Напомним, Ибаньес защищал цвета римского клуба с 2020 года, проведя в общей сумме порядка 150 матчей.

Отметим, что ранее в «Аль-Ахли» в это летнее трансферное окно перебрались такие известные игроки как Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез и Аллан Сен-Максимен.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аль-Ахли Джидда Роджер Ибаньес трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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