Моуринью: «Я получил два предложения из Саудовской Аравии, но решил остаться в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью признался, что его этим летом хотели переманить два клуба из Саудовской Аравии. Тем не менее, португальский специалист решил остаться у руля «джаллоросси».

«Я получил два важных предложения из Саудовской Аравии. Мной интересовались «Аль-Ахли» Джидда и «Аль-Хиляль». Я решил остаться в «Роме» и отклонить эти предложения. Могу ли я оказаться в Саудовской Аравии в будущем. Давайте посмотрим. Я сказал «нет» лишь сейчас. К будущему мой ответ не имеет отношения», – цитирует Моуринью журналист Николо Скира.

Моуринью за два года в «Роме» выиграл с клубом Лигу конференций и доходил с командой до финала Лиги Европы.