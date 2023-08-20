Белотти прервал 31-матчевую серию без голов за «Рому» в Серии А

Форвард «Ромы» Андреа Белотти наконец-то забил за «Рому» в рамках итальянской Серии А. Он поразил ворота «Салернитаны» в рамках первого тура стартовавшего в эти выходные чемпионата.

Любопытно, что этот гол стал для чемпиона Европы первым за 32 матча в рамках Серии А за римлян. Он перешёл в столичную команду перед сезоном-2022/23 из «Торино», но за это время отличился в турнире лишь двумя ассистами.

Напомним, что после первого тайма встречи «Ромы» и «Салернитаны» счёт на табло равный – 1:1. Текстовую трансляцию матча проводит портал LiveResult.ru.