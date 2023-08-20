«Рома» создала уйму моментов, но едва не проиграла «Салернитане»

«Рома» начала новый сезон домашним матчем против «Салернитаны», которая почти не ходила вперед, тем не менее, показала потрясающую реализацию моментов. Уже в дебюте Андреа Белотти получил чудесный пас слева и вторым касанием в падением отправил мяч в сетку, но вне игры, и счет 0:0. Вскоре Белотти снова получил мяч в штрафной, раскачал защитников и поразил ближний угол. Антонио Кандрева сравнял счет, сам себе создав момент у ворот римлян. Он же после перерыва с угла штрафной направил мяч в дальнюю девятку. В концовке Стефан эль-Шаарави запустил мяч в крестовину ворот гостей. А вскоре Белотти в третий раз поразил чужие ворота, здорово сыграв вверху после подачи углового - 2:2.