«Рома» создала уйму моментов, но едва не проиграла «Салернитане»

«Рома» начала новый сезон домашним матчем против «Салернитаны», которая почти не ходила вперед, тем не менее, показала потрясающую реализацию моментов. Уже в дебюте Андреа Белотти получил чудесный пас слева и вторым касанием в падением отправил мяч в сетку, но вне игры, и счет 0:0. Вскоре Белотти снова получил мяч в штрафной, раскачал защитников и поразил ближний угол. Антонио Кандрева сравнял счет, сам себе создав момент у ворот римлян. Он же после перерыва с угла штрафной направил мяч в дальнюю девятку. В концовке Стефан эль-Шаарави запустил мяч в крестовину ворот гостей. А вскоре Белотти в третий раз поразил чужие ворота, здорово сыграв вверху после подачи углового - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Белотти Андреа17'
|36'Кандрева Антонио (1:1)
|49'Кандрева Антонио (1:2)
|(2:2) Белотти Андреа82'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис65' (Залевски Никола (65') •Льоренте Диего•Кристенсен Расмус65' (Карсдорп Рик (65') •Кристанте Бриан•Ауа Уссем90' (Пагано Риккардо (90') •Бове Эдоардо65' (Паредес Леандро (65') •Спинаццола Леонардо65' (Саншеш Ренату (65') •Белотти Андреа•Эль-Шаарави Стефан
Очоа Гильермо•Ловато Маттео•Дьомбер Норберт• 41'Фасио Федерико• 83'Маццокки Паскуале66' (Диа Булайе (66') •Брадарич Домагой•Маджоре Джулио 67'78' (Ленговски Матеуш (78') •Кулибали Лассана•Кастанос Григорис 69'79' (Самбья Саломон (79') •Кандрева Антонио•Ботхейм Эрик88' (Кулибали Мамаду (88')
20 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Бан пользователя