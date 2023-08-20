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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» создала уйму моментов, но едва не проиграла «Салернитане»

20 Августа 2023 • 21:35 Комментировать
Рома
2:2
Салернитана
окончен

«Рома» начала новый сезон домашним матчем против «Салернитаны», которая почти не ходила вперед, тем не менее, показала потрясающую реализацию моментов. Уже в дебюте Андреа Белотти получил чудесный пас слева и вторым касанием в падением отправил мяч в сетку, но вне игры, и счет 0:0. Вскоре Белотти снова получил мяч в штрафной, раскачал защитников и поразил ближний угол. Антонио Кандрева сравнял счет, сам себе создав момент у ворот римлян. Он же после перерыва с угла штрафной направил мяч в дальнюю девятку. В концовке Стефан эль-Шаарави запустил мяч в крестовину ворот гостей. А вскоре Белотти в третий раз поразил чужие ворота, здорово сыграв вверху после подачи углового - 2:2.

Протокол игры  
Рома2:2Салернитана
(1:0) Белотти Андреа17'  
  36'Кандрева Антонио (1:1)
  49'Кандрева Антонио (1:2)
(2:2) Белотти Андреа82'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг Крис 65' (Залевски Никола ( 65') Льоренте ДиегоКристенсен Расмус 65' (Карсдорп Рик ( 65') Кристанте БрианАуа Уссем 90' (Пагано Риккардо ( 90') Бове Эдоардо 65' (Паредес Леандро ( 65') Спинаццола Леонардо 65' (Саншеш Ренату ( 65') Белотти АндреаЭль-Шаарави Стефан
Запасные: Боер ПьетроСольбаккен ОлаЧелик МехметН'Дика ЭванПизилли НикколоСвилар МилеАлессио Филиппо
Очоа ГильермоЛовато МаттеоДьомбер Норберт  41'Фасио Федерико  83'Маццокки Паскуале 66' (Диа Булайе ( 66') Брадарич ДомагойМаджоре Джулио  67' 78' (Ленговски Матеуш ( 78') Кулибали ЛассанаКастанос Григорис  69' 79' (Самбья Саломон ( 79') Кандрева АнтониоБотхейм Эрик 88' (Кулибали Мамаду ( 88')
Запасные: Костиль БенуаСфайт Андрес ЭмилМоток АндрейЭлиа ЭмануэлеФиорилло ВинченцоЕрволино Антонио Пио
20 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Салернитана
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