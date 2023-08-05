«Аль-Ахли» намерен перехватить защитника «Ромы» Ибаньеса у клуба АПЛ

На центрального защитника «Ромы» Роджера Ибаньеса появился ещё один претендент.

Недавно в СМИ появились известия о готовности английского «Ноттингем Форест» приобрести бразильца за 25 млн евро. По данным инсайдера Фабрицио Романо, в борьбу за 24-летнего игрока включился «Аль-Ахли». «Рома» готова вести переговоры как с «лесниками», так и с саудовским клубом. В настоящий момент неясно, кто из претендентов ближе к подписанию футболиста.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Роджера Ибаньеса составляет 30 млн евро. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 48 матчах команды Жозе Моуринью, записав себе в актив три голевые передачи.