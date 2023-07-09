«Челси» не претендует на Дибалу

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вряд ли переедет в Англию в летнее трансферное окно.

Слухи о возможном переходе 29-летнего игрока в «Челси» появились несколькими днями ранее. Тем не менее, как информирует журналист Сесар Луис Мерло, лондонский клуб не заинтересован в приглашении аргентинца. Трансфер не состоится.

Пауло Дибала представляет цвета «Ромы» с лета прошлого года. В минувшей кампании форвард записал на свой счёт 18 забитых мячей и восемь результативных передач, приняв участие в 38 поединках команды Жозе Моуринью во всех турнирах. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.