Паредес: «Я бы не взял номер де Росси в «Роме» без его разрешения»

Новичок «Ромы» будет выступать за команду под 16-м номером.

В прошлом футболку с номером 16 в «Роме» носил легендарный для клуба экс-полузащитник Даниэле де Росси, выступавший за римлян с 2002 по 2019 год.

«Это особая ответственность, но я бы никогда не взял этот номер без разрешения самого де Росси. Он написал мне, что будет рад, если я бы буду выступать с цифрой 16 на спине, и для меня это большая честь. Я очень уважаю Даниэле и благодарен ему за то, как он относился ко мне на поле и за его пределами», – цитирует журналист Альфредо Педулла аргентинского хавбека.

Леандро Паредес защищал цвета «Ромы» с 2014 по 2017 год.