Н'Дика: «Уверен, я сильно прибавлю, выступая под руководством Моуринью»

Центральный защитник «Ромы» Эван Н'Дика рассказал, что думает о своих перспективах в команде.

Ивуарийский футболист перебрался в стан римлян в начале июля в качестве свободного агента. Ранее 23-летний футболист выступал за франкфуртский «Айнтрахт».

«Я хорошо знаю Серию А, так как часто смотрел её матчи. Было приятно, когда мне позвонили из «Ромы». Надеюсь, я смогу внести свой вклад и многому научусь.

Уверен, под руководством такого тренера, как Жозе Моуринью, я серьёзно прибавлю. Он уже произвёл на меня сильное впечатление», – заявил в интервью DAZN новичок «волков».

За пять лет выступлений в «Айнтрахте» Эван Н'Дика отыграл 183 матча, отметившись 12 голами и 10 ассистами.