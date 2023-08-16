«Рома» готова побороться с «Миланом» за нападающего «Челси»

Форвард лондонского «Челси» Армандо Броя заинтересовал «Рому».

Римляне намерены усилить нападение, и 21-летний футболист – одна из рассматриваемых кандидатур. По сведениям известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Рома» уже запросила у «Челси» информацию о доступности албанца. «Милан» также претендует на игрока, однако английский клуб в настоящий момент не горит желанием отдавать нападающего в аренду.

Армандо Броя находится в системе «Челси» с 2009 года, однако за первую команду «пенсионеров» отыграл всего 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.