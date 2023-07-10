Дибала прокомментировал слухи об уходе из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

Интерес к 29-летнему игроку, по слухам, проявляет «Челси», что позднее было опровергнуто. Теперь и сам Дибала признал, что не стремится покинуть «Рому»: «Конечно, я счастлив в «Роме». Останусь ли я? Да, завтра начинаются тренировки», – цитирует аргентинца инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на LaRoma24.

Действующий контракт Пауло Дибалы с римским клубом рассчитан до середины 2025 года. В минувшем сезоне игрок записал себе в актив 18 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах за «Рому» во всех соревнованиях.