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Чемпионат Италии. Серия А

Саншеш: «Рома», как и любой большой клуб, должна стремиться всегда побеждать»

17 Августа 2023 • 03:32 Комментировать
Рома
...
Салернитана
20.08 19:30

Новичок «Ромы» Ренату Саншеш побеседовал с журналистами после своего перехода.

В среду римляне объявили о подписании португальца из «ПСЖ» на правах аренды с обязательством выкупа.

«Я не играл в последние недели, но чувствую себя готовым. У меня ещё есть время, чтобы получше подготовиться к первому матчу.

Я видел некоторые матчи «Ромы» – например, победный финал Лиги конференций, финал Лиги Европы. Думаю, мы можем повторить успех в этом сезоне.

У «Ромы» великая история. Как и любой большой клуб, мы должны стремиться всегда побеждать, о каком бы турнире ни шла речь», – приводит издание TMW слова Ренату Саншеша.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Ренату Саншеш
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РОМА САЛЕРНИТАНА
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