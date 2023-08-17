Саншеш: «Рома», как и любой большой клуб, должна стремиться всегда побеждать»

Новичок «Ромы» Ренату Саншеш побеседовал с журналистами после своего перехода.

В среду римляне объявили о подписании португальца из «ПСЖ» на правах аренды с обязательством выкупа.

«Я не играл в последние недели, но чувствую себя готовым. У меня ещё есть время, чтобы получше подготовиться к первому матчу.

Я видел некоторые матчи «Ромы» – например, победный финал Лиги конференций, финал Лиги Европы. Думаю, мы можем повторить успех в этом сезоне.

У «Ромы» великая история. Как и любой большой клуб, мы должны стремиться всегда побеждать, о каком бы турнире ни шла речь», – приводит издание TMW слова Ренату Саншеша.