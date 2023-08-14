Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес продолжит карьеру в итальянской «Роме».

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали условия сделки. По информации источника, аргентинец заключил с «Ромой» трудовой договор на два года с возможностью продления еще на один сезон. Сообщается, что «ПСЖ» заработает на продаже игрока четыре миллиона евро.

Прошлый сезон Паредес провел в аренде в «Ювентусе». За туринский клуб хавбек сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист.

В первом туре чемпионата Италии «Рома» сыграет с «Салернитаной» (20 августа).