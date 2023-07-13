«Аль-Шабаб» нацелился на защитника сборной Италии

«Аль-Шабаб» заинтересован в приобретении левого защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолы.

Саудовский клуб уже начал трансферные переговоры по футболисту сборной Италии, о чём сообщает инсайдер Николо Скира. Действующий контракт 30-летнего латераля с «Ромой» истекает, и «Аль-Шабаб» уже приготовил для игрока соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.

Леонардо Спинаццола пополнил ряды «Ромы» в 2019 году, перебравшись из «Ювентуса» за 29,5 млн евро. В прошедшей кампании победитель Евро-2020 принял участие в 40 поединках команды Жозе Моуринью во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча и шесть голевых передач.