Матич может продолжить карьеру во Франции

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич в скором времени может оказаться во французской Лиге 1. По информации от инсайдера Санти Уны, сербский футболист получил предложение от «Ренна».

Источник сообщает, что 35-летнего Матича впечатлил предложенный проект, но полузащитник сперва хочет пообщаться с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Только после разговора с португальцем Неманья примет окончательное решение.

«Ренн» пока не делал официального предложения по трансферу Матича. Бывший игрок «Челси» и «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Рому» прошлым летом на правах свободного агента.