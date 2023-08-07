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Матич может продолжить карьеру во Франции

07 Августа 2023 • 13:50 Комментировать
Ренн
...
Мец
13.08 18:05

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич в скором времени может оказаться во французской Лиге 1. По информации от инсайдера Санти Уны, сербский футболист получил предложение от «Ренна».

Источник сообщает, что 35-летнего Матича впечатлил предложенный проект, но полузащитник сперва хочет пообщаться с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Только после разговора с португальцем Неманья примет окончательное решение.

«Ренн» пока не делал официального предложения по трансферу Матича. Бывший игрок «Челси» и «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Рому» прошлым летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ренн Неманья Матич трансферы футбола - лето 2023
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