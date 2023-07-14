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«Рома» объявила о подписании Расмуса Кристенсена официально

14 Июля 2023 • 20:15 Комментировать
Рома
...
Салернитана
20.08 19:00

Пресс-служба «Ромы» объявила о подписании датского защитника «Лидса» Расмуса Кристенсена.

«Я горжусь тем, что являюсь частью этого великого клуба — вы можете почувствовать историю, как только войдёте на «Олимпико». Европейские успехи «Ромы» в последние годы заставили меня ещё больше хотеть играть за этот клуб», — приводит слова датчанина официальный сайт клуба.

Напомним, что Расмус присоединился к «Роме» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в 13 миллионов евро. Ранее Кристенсен выступал за «Лидс», «Ред Булл Зальцбург» и «Аякс».

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Рома Расмус Кристенсен трансферы футбола - лето 2023
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