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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не планирует отпускать Матича в клуб Лиги 1

08 Августа 2023 • 23:01 Комментировать
Ренн
...
Мец
13.08 18:05

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич вряд ли перейдёт в «Ренн».

Как стало известно на днях, французский клуб уже связался с 35-летним игроком. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, переговоры между клубами пока не велись, и «Рома» не заинтересована в расставании с хавбеком. Сам же серб, как отмечается, хотел бы перейти в «Ренн». 

Контракт Неманьи Матича с римлянами истекает по окончании сезона-2023/24. Ряды «волков» опытный футболист пополнил прошлым летом, перебравшись из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Матич принял участие в 50 матчах команды Жозе Моуринью, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ренн Неманья Матич трансферы футбола - лето 2023
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