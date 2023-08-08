«Рома» не планирует отпускать Матича в клуб Лиги 1

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич вряд ли перейдёт в «Ренн».

Как стало известно на днях, французский клуб уже связался с 35-летним игроком. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, переговоры между клубами пока не велись, и «Рома» не заинтересована в расставании с хавбеком. Сам же серб, как отмечается, хотел бы перейти в «Ренн».

Контракт Неманьи Матича с римлянами истекает по окончании сезона-2023/24. Ряды «волков» опытный футболист пополнил прошлым летом, перебравшись из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Матич принял участие в 50 матчах команды Жозе Моуринью, отметившись двумя голами и тремя ассистами.