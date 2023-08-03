Клуб АПЛ предложил 25 млн евро за защитника «Ромы» Ибаньеса

Центральный защитник «Ромы» Роджер Ибаньес стал трансферной целью «Ноттингем Форест».

«Лесники» уже сделали официальное предложение римлянам по бразильцу. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стоимость потенциальной сделки оценивается в 25 млн евро. Руководство английского клуба решительно настроено переманить в свои ряды 24-летнего футболиста.

Роджер Ибаньес отыграл за «Рому» 149 матчей во всех турнирах, девять раз поразив чужие ворота и дважды ассистировав товарищам по команде. Текущий контракт центрбека с «волками» действует до лета 2025 года.