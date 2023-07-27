Эль-Шаарави рассказал, чего ждёт от «Ромы» в новом сезоне

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

В нынешнем месяце 30-летний футболист поставил подпись под новым контрактом с «Ромой», рассчитанным до конца июня 2025 года.

«Сейчас наша главная задача – как можно лучше подготовиться к первым официальным матчам. В этом сезоне мы хотим преуспеть как в еврокубках, так и на внутренней арене, но мы понимаем, что будет непросто. Предсезонный период проходит успешно, мы работаем с полной самоотдачей», – высказался Эль-Шаарави в интервью официальному каналу «Ромы».

В матче первого тура нового розыгрыша Серии А команда Жозе Моуринью сыграет на своём поле против «Салернитаны». Встреча запланирована на 20 августа.