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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам рассказал, как проходит его восстановление после травмы

12 Июля 2023 • 00:43 Комментировать
Рома
...
Салернитана
20.08 19:00

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о своём текущем состоянии.

Англичанин получил травму крестообразных связок в конце прошедшего сезона, из-за чего рискует больше не появиться на поле в нынешнем году.

Отвечая на вопросы болельщиков, 25-летний форвард признался, что переживает непростые времена: «Сейчас мне действительно нелегко, но я стараюсь быть позитивным и сильным, несмотря ни на что», – поведал в социальных сетях игрок.

Тэмми Абрахам записал на свой счёт девять забитых мячей и семь результативных передач в 54 поединках за «Рому» в минувшей кампании. Контракт футболиста с римским клубом рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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