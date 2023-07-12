Абрахам рассказал, как проходит его восстановление после травмы

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о своём текущем состоянии.

Англичанин получил травму крестообразных связок в конце прошедшего сезона, из-за чего рискует больше не появиться на поле в нынешнем году.

Отвечая на вопросы болельщиков, 25-летний форвард признался, что переживает непростые времена: «Сейчас мне действительно нелегко, но я стараюсь быть позитивным и сильным, несмотря ни на что», – поведал в социальных сетях игрок.

Тэмми Абрахам записал на свой счёт девять забитых мячей и семь результативных передач в 54 поединках за «Рому» в минувшей кампании. Контракт футболиста с римским клубом рассчитан до 2026 года.