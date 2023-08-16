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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» возобновила переговоры с «Аталантой» по трансферу Сапаты

16 Августа 2023 • 12:13 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

«Рома» вновь нацелилась на нападающего «Аталанты» Дувана Сапату. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры между клубами по трансферу уже стартовали.

Источник сообщает, что Сапата стал следующей целью «Ромы» после трансферов Ренату Саншеша и Леандро Паредеса из французского «ПСЖ». Отмечается, что Сапата является для «Ромы» самым доступным вариантом по соотношению цены и качества.

«Рома» ранее также рассматривала вариант с приобретением Альваро Мораты, но испанец с большой долей вероятности останется в мадридском «Атлетико». 32-летний Сапата в прошлом сезоне отметился 3 голами и 2 ассистами в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Дуван Сапата трансферы футбола - лето 2023
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