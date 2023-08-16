«Рома» возобновила переговоры с «Аталантой» по трансферу Сапаты

«Рома» вновь нацелилась на нападающего «Аталанты» Дувана Сапату. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры между клубами по трансферу уже стартовали.

Источник сообщает, что Сапата стал следующей целью «Ромы» после трансферов Ренату Саншеша и Леандро Паредеса из французского «ПСЖ». Отмечается, что Сапата является для «Ромы» самым доступным вариантом по соотношению цены и качества.

«Рома» ранее также рассматривала вариант с приобретением Альваро Мораты, но испанец с большой долей вероятности останется в мадридском «Атлетико». 32-летний Сапата в прошлом сезоне отметился 3 голами и 2 ассистами в Серии А.