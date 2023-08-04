Нападающий «Бёрнли» Ваут Вегхорст заинтересовал «Рому».

Нидерландский игрок провёл вторую половину минувшего сезона в аренде в «Манчестер Юнайтед», но не убедил «красных дьяволов» оформить выкуп. Как стало известно изданию TMW, новым клубом 30-летнего форварда может стать «Рома». Боссы «волков» определили Вегхорста в качестве альтернативы Альваро Морате («Атлетико») и Джанлуке Скамакке («Вест Хэм»), подписание которых на сегодняшний день кажется маловероятным.

Ожидается, что «Бёрнли» согласится отпустить футболиста сборной Нидерландов в аренду с опцией последующей покупки. Стоимость Ваута Вегхорста оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.