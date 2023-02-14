Антонини: «Ибрагимовича сильно не хватало «Милану»

Бывший футболист итальянского «Милана» Лука Антонини считает, что одной из причин неудач «Милана» в последнее время стало затянувшееся отсутствие Златана Ибрагимовича. Шведский футболист выбыл из строя еще весной прошлого время, очень долго лечил травму, но сейчас, судя по всему, постепенно возвращается.

- Жаль, что его не включили в список игроков на Лигу чемпионов. Ибрагимовича очень не хватало в «Милане», одно его присутствие заряжает партнеров по команде. Даже когда я играл за «Милан», было точно так же. Я думаю, это не совпадение, что «Милан» выиграл, когда Ибрагимович вернулся, - цитирует слова Антонини pianetamilan.it.