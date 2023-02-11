Пиоли – о победе над «Торино»: «Надеюсь, это начало возрождения «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями после победы над «Торино» в матче Серии А (1:0).

Автором единственного гола в поединке стал Оливье Жиру, отличившийся на 62-й минуте. «Россонери» остановили безвыигрышную серию, продлившуюся семь матчей во всех турнирах.

«Мы должны рассматривать это как возрождение «Милана». Мы понимали, что сегодня нам будет тяжело из-за того активного прессинга «Торино», но мы хорошо поработали в атаке и в защите.

Забитый гол снял с нас груз психологического напряжения – после этого мы заиграли лучше. Мы нуждались в этом маленьком шаге», – сказал в послематчевом интервью DAZN Пиоли.