Агент Жиру: «Мы близки и далеки от нового контракта»

Агент форварда «Милана» Оливье Жиру поделился комментарием о встрече, которую провели сегодня представители игрока с руководством «россонери». У француза уже грядущим летом заканчивается трудовое соглашение с миланской командой.

«Мы одновременно близки и далеки от нового контракта. Так бывает в футболе, когда тебе достаточно лишь пяти сантиметров, чтоб оказаться в офсайде. Что угодно может быть», - цитирует представителя форварда Calciomercato.

Напомним, что 36-летний Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года, до этого француз на протяжении девяти лет выступал в АПЛ.