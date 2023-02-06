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Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов: «Миранчук мог бы играть в любом чемпионате»

06 Февраля 2023 • 14:32 Комментировать
Милан
...
Торино
10.02 22:45

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который в настоящий момент выступает за «Торино» на правах аренды.

Колыванов отметил, что в «Торино» 27-летнему футболисту доверяют больше, нежели в команде из Бергамо. Поэтому в будущем на россиянина могут обратить внимание и более серьёзные клубы.

«Скорее всего, изначально Миранчук вернётся в «Аталанту». А потом, оттуда Алексей может перейти в какой-нибудь другой клуб, если будут предложения. Он бы мог играть в любом чемпионате», — цитирует Колыванова Metaratings.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» осенью 2020 года. В текущем сезоне российский футболист провёл за «Торино» 17 матчей, отметившись в них четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Игорь Колыванов Алексей Миранчук
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МИЛАН ТОРИНО
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