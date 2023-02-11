Юрич – о поражении от «Милана»: «Торино» долгое время доминировал»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич похвалил свою команду за игру в поединке с «Миланом».

Туринцы превзошли действующих чемпионов Италии по количеству ударов по воротам и проценту владения мячом, однако уступили по счёту – 0:1. Единственный гол на 62-й минуте забил форвард «россонери» Оливье Жиру.

«Сегодня мы были хороши, но для победы нужно больше качества впереди. На протяжении долгого времени у меня было ощущение, что мы доминируем – нам не хватило того самого последнего шага, которого часто не хватает небольшим командам в подобных ситуациях», – сказал в послематчевом интервью DAZN наставник «Торино».